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«Нафтогаз» назвал ожидаемым разрешение Дании на «Северный поток-2»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании разрешить строительство участка газопровода «Северный поток-2». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы ожидали этого решения на протяжении всей осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на какое-то время», — написал Коболев.

Глава компании также отметил, что на фоне этой новости еще более важным становится реформа газового рынка Украины и отстаивание своих позиций в арбитражном споре с «Газпромом».

Также Коболев упомянул, что компания «Нафтогаз» будет разделена на «дочки» по видам деятельности, что позволит привлечь к управлению газотранспортной системой Украины мощного западного партнера.

30 октября датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» на принадлежащем королевству шельфе Балтийского моря. Трубопровод пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Оператор проекта газопровода компания Nord Stream 2 AG предложила несколько вариантов строительства. Датская сторона выбрала наиболее короткий из них протяженностью 147 км.

Дания была последней страной Евросоюза, которая не согласовывала прокладку трубы по своей территории. Строительство «Северного потока-2» в Германии и Финляндии уже завершено. Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков называл задержку геополитическим вопросом.

Магистральный газопровод «Северный поток-2» идет из России в Германию и является расширением уже существующего «Северного потока». Его совокупная протяженность составляет 2400 км по двум ниткам, пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год. Окупаемость проекта оценивают в пределах от восьми до 30 лет.

Теги: «Северный поток - 2», Украина, «Нафтогаз», Андрей Коболев, Дания
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