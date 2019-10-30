«Нафтогаз» назвал ожидаемым разрешение Дании на «Северный поток-2»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании разрешить строительство участка газопровода «Северный поток-2». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы ожидали этого решения на протяжении всей осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на какое-то время», — написал Коболев.

Глава компании также отметил, что на фоне этой новости еще более важным становится реформа газового рынка Украины и отстаивание своих позиций в арбитражном споре с «Газпромом».

Также Коболев упомянул, что компания «Нафтогаз» будет разделена на «дочки» по видам деятельности, что позволит привлечь к управлению газотранспортной системой Украины мощного западного партнера.

30 октября датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» на принадлежащем королевству шельфе Балтийского моря. Трубопровод пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.