Focus сообщил о «возвращении» рубля после санкций и скачков цен на нефть

Focus сообщил о «возвращении» рубля после санкций и скачков цен на нефть

В России сложилась позитивная фискальная ситуация, и политические события почти не влияют на рубль. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

В статье под названием «После санкций и шока от цен на нефть: почему рубль возвращается» говорится, что в 2019 году продолжилось противостояние между США и Россией. «Однако есть разница (по сравнению с прошлыми годами. — РБК): это позитивная фискальная ситуация в России и очевидное ограниченное влияние политических новостей на рубль», — говорится в материале.

Автор отметил, что это не означает, что на рубль совсем не влияет геополитическое напряжение, но в 2019 году негативных стимулов будет меньше. По словам журналиста, рубль значительно укрепился по отношению к доллару и евро в течение года и остается одной из самых сильных валют в развивающихся странах.

В статье говорится, что возрос спрос на российские государственные облигации, при этом треть госдолга принадлежит иностранцам. Автор провел анализ спекулятивных позиций комиссии по торговле товарными фьючерсами США и сделал вывод, что «ставки на рост рубля достигли рекордного максимума в мае 2019 года». В публикации также отмечается, что с точки зрения международных инвесторов российские государственные облигации остаются «необычайно безопасными инвестициями».