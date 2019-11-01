Депутат Рады расплакалась на заседании из-за проигнорированных поправок

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания. Видеозапись произошедшего опубликовала «Украинская правда» на своем YouTube-канале.

Телеканал NewsOne отмечает, что причиной стало нежелание членов парламента рассмотреть ее поправки к законопроектам по транспортировке природного газа.

«У меня такое ощущение, что происходит какое-то издевательство. Я сказала, что хочу пройти по своим правкам. Это значит, что я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то подходит и говорит: «Перестать их подавать», — сказала она.

Депутат добавила, что участники заседания комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг достигли договоренностей, которые затем не учли в тексте законопроекта.