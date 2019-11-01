На Филиппинах 19 человек погибли в результате падения грузовика в овраг

На Филиппинах 19 человек погибли в результате падения грузовика в овраг

На Филиппинах 19 человек погибли в результате падения грузовика в овраг. Об этом сообщает CNN Philippines.

Авария произошла около 19:00 по местному времени (14 мск). Помимо погибших, еще 21 человек получили травмы, трое остались невидимы. По данным полиции, во время движения у грузовика выключился двигатель и отказали тормоза, в результате чего он упал в овраг. Как сообщил телеканалу офицер полиции, в автомобиле находились жители провинции Кагаян, которые пострадали от тайфуна и получали гуманитарную помощь.

В июле на Филиппинах грузовик со школьниками съехал в овраг. В результате погибли как минимум 11 человек, среди которых большинство детей. По данным полиции, водитель потерял управление. СМИ сообщали, что школьники направлялись на спортивное мероприятие.