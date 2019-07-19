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eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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На Филиппинах в аварии грузовика со школьниками погибли 11 человек

В результате аварии с грузовиком на острове Себу в Филиппинах погибли по меньшей мере 11 человек, среди них большинство детей. Об этом сообщает Inquirer.

Местное издание Cebudailynews со ссылкой на отчет полиции утверждает, что погибли девять человек, еще 16 пострадали. Как следует из отчета, большинство погибших — дети в возрасте до 12 лет.

Авария произошла утром 19 июля на утесе недалеко от деревни Болжун. По данным полиции, водитель потерял управление и машина упала в овраг. Филиппинский сайт Inquirer сообщал, что грузовик вез школьников на спортивное мероприятие.Среди погибших семеро детей в возрасте от 10 до 12 лет и двое взрослых 20 и 40 лет.

Ранее сообщалось, что в Мексике перевернулся экскурсионный автобус, который вез пассажиров на пляж. В результате погибли 15 человек, еще 21 пострадал, среди них были несовершеннолетние. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем.

Теги: Филиппины, авария
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