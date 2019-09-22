На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами. В результате пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел на расстоянии 1 км от станции «Строгино» и 500 м от берега. Очевидцем случившегося стал вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции. В 18:10 мск он увидел, как яхта перевернулась.

На место происшествия прибыли спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Они оказали помощь трем женщинам и двум мужчинам, пострадавшие отказались от госпитализации, а яхту отбуксировали к берегу и передали администрации яхт-клуба.

Причиной случившегося мог стать сильный ветер, добавили в пресс-службе.