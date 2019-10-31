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Политика ,  
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Власти опровергли рассекречивание характеристики КГБ на Путина

Характеристика-рекомендация на комсомольца Владимира Путина не содержала грифов секретности, говорится в сообщении Архивного комитета Санкт-Петербурга, поступившем в редакцию РБК.

«Это обычная комсомольская характеристика. И выдал ее Дзержинский райком комсомола, а никак не КГБ», — говорится в заявлении комитета.

Ранее некоторые СМИ, например Regnum и «Газета.ру», писали, что КГБ эту характеристику на Путина «рассекретил».

Фотографию характеристики показал телеканал «78». Издание сообщило, что документ можно увидеть на выставке «Выдающиеся деятели отечественной истории XX–XXI веков», которая проходит в Центральном архиве. Экспозиция будет работать до 20 декабря.

Согласно описанию характеристики, будучи сотрудником КГБ, Путин отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у сослуживцев. Кроме того, он «постоянно повышал свой идейно-политический уровень», занимался партийной учебой и совершенствовал профессиональное мастерство, следует из документа.

В Кремле интерес жителей России к документам, связанным с биографией Владимира Путина, посчитали закономерным. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал появление характеристики на президента на выставке.

Теги: Владимир Путин, характеристика, КГБ
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