В Кремле назвали закономерным интерес россиян к биографии Путина

Интерес жителей России к документам, связанным с биографией президента страны Владимира Путина, закономерен. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС появление на выставке Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга характеристики КГБ на Путина.
«Да, считаем закономерным такой интерес», — сказал он.
Ранее архив рассекретил документы о первых лицах России, включая характеристику КГБ на Путина, который работал в ведомстве с 1975 года и показал себя как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник».
Также в документе говорилось, что Путин «постоянно повышает свой идейно-политический уровень», совершенствует профессиональное мастерство и обладает «моральной устойчивостью».
На выставке также представлены документы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко и других.