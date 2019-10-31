В Кремле назвали закономерным интерес россиян к биографии Путина

В Кремле назвали закономерным интерес россиян к биографии Путина

Интерес жителей России к документам, связанным с биографией президента страны Владимира Путина, закономерен. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС появление на выставке Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга характеристики КГБ на Путина.

«Да, считаем закономерным такой интерес», — сказал он.

Ранее архив рассекретил документы о первых лицах России, включая характеристику КГБ на Путина, который работал в ведомстве с 1975 года и показал себя как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник».

Также в документе говорилось, что Путин «постоянно повышает свой идейно-политический уровень», совершенствует профессиональное мастерство и обладает «моральной устойчивостью».

На выставке также представлены документы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко и других.