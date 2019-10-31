Путин поручил проработать вопрос с пенсиями опекунов на возмездной основе

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о том, чтобы вышедшие на пенсию опекуны, работавшие на возмездной основе, смогли на безвозмездной основе получать страховую часть пенсии. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями общественности Калининградской области, трансляцию встречи вело «РИА Новости».

Таким образом президент ответил на обращение многодетной матери и приемного родителя Татьяны Соловьевой, вместе с мужем работающей опекуном на возмездной основе по договору о приемной семье. Женщина рассказала главе государства, что после выхода на пенсию будет считаться работающим пенсионером, в результате чего не сможет получать страховую часть пенсии.

Путин назвал ситуацию «безобразием» и заявил о необходимости устранить существующую несправедливость. Президент также отметил, что опекуны выполняют важную «морально-нравственную и государственную» задачу, а государство «в состоянии и должно сделать исключение» по вопросам пенсионного обеспечения этой категории россиян.

В конце октября этого года Минфин России опубликовал законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. По данным ведомства, россияне смогут самостоятельно определять, какую долю от доходов они будут выплачивать в пенсионные фонды, а также брать перерывы в выплате пенсионных взносов.