Минздрав назвал регионы с самым большим числом абортов

По данным Министерства здравоохранения, больше всего абортов в прошлому году было сделано в Еврейской автономной области, Республике Тыва и Сахалинской области. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на статистический сборник Минздрава.

В Еврейской автономной области в 2018 году на 1 тыс. женщин фертильного возраста в среднем приходилось 36,6 абортов, в республике Тыва — 34,5, в Сахалинской области — 32,2. При этом меньше всего абортов было сделано в Ингушетии, Дагестане, а также Москве, передает агентство.

29 июля Росздравнадзор сообщил, что в Москве закрыли клинику, где экономист без медицинского образования делал аборты на поздних сроках беременности. Он назначал и выписывал рецепты на медикаменты для искусственного прерывания беременности несовершеннолетним и женщинам со сроком беременности более 12 недель. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ст. 123 УК (незаконное проведение искусственного прерывания беременности) и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).