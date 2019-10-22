Глава NASA заявил о необходимости присутствия граждан США на МКС

Космическое агентство NASA рассматривает возможность сотрудничества с Россией по доставке американских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) в 2020 году. Об этом администратор агентства Джим Брайденстайн сообщил в ходе пресс-конференции на Международном астрономическом конгрессе, передает ТАСС.

По его словам, космические ведомства США и России ведут переговоры по поводу доставки американских космонавтов на МКС на российских кораблях. Вопрос обсуждается в связи с окончанием контракта между двумя странами на перевозку американских космонавтов на российских кораблях «Союз», а также отсутствия собственных кораблей США.

«Я думаю, цель обеих стран — сохранить постоянное присутствие наших граждан на МКС», — отметил Брайденстайн.

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