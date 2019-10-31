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Глава «Роскосмоса» объяснил отсутствие профильного образования

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что только генеральный директор этой госкорпорации может не иметь профильного образования в ракетно-космической отрасли. Слова Рогозина приводит «РИА Новости».

«Единственный, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, — это генеральный директор «Роскосмоса», — сказал Рогозин. При этом он отметил, что все остальные сотрудники корпорации должны иметь профильное образование.

В 1986 году Рогозин с отличием окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. Он впервые в истории факультета защитил сразу две дипломные работы. Два года спустя окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма. В 1996 защитил кандидатскую диссертацию на философском факультете МГУ, а позднее стал также доктором философских и технических наук.

В 1997 году стал депутатом Госдумы, а в 1999 году — переизбран. В 2008 году Рогозина назначили постпредом России при НАТО. С 2011 по 2018 год он занимал должность заместителя председателя правительства России. С мая 2018 года Рогозин возглавляет «Роскосмос».

Общество
Рогозин заявил о завышенных ожиданиях общества от «Роскосмоса»

Ранее на отчетной конференции Российской академии космонавтики им. Циолковского Рогозин заявил, что ожидания общества от военно-космической отрасли намного превышают возможности «Роскосмоса». Существующие проблемы отрасли, такие как коррупцию и непрофессионализм, госкорпорация, по его словам, планирует решить в ближайшие два-три года.

Теги: Рогозин, образование, «Роскосмос»
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