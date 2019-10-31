Медведев уволил находящуюся под судом замглавы Росимущества

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Росимущества Елену Паткину. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Елена Паткина уволена с формулировкой «по ее просьбе». В настоящее время уголовное дело бывшей чиновницы рассматривает Мещанский районный суд Москвы.

Как стало известно «Ъ», Паткина с помощью обнальщиков выводила деньги Росимущества. Она пользовалась средствами балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний. Бывший бухгалтер управления Росимущества по Московской области Наталья Нугаева, которая, судя по материалам дела, помогала Паткиной в обналичивании средств, была осуждена Тушинским районным судом на 3,5 года.

Паткина была арестована в декабре 2017 года по подозрению в похищении со счетов ведомства 150 млн руб. На пост заместителя руководителя федерального агентства она была назначена 7 июня 2017 года.