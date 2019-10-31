Хабаровский сенатор покинул Совет Федерации после скандала с судимостью

Сенатор от Хабаровского края Дмитрий Приятнов покинул Совет Федерации после после огласки истории о его погашенной судимости, передает ТАСС со ссылкой на председателя фракции ЛДПР в региональном заксобрании Сергея Зюбра.

Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов сообщил ТАСС, что данные о судимости Приятнова, избранного в сентябре депутатом региональной думы, во время избирательной компании не попали на сайт краевого избиркома. ЦИК намерен провести служебное расследование по этому факту, сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Приятнов был осужден по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», эта судимость была погашена в 2009 году. Информация об этом была размещена на сайте краевого избиркома лишь после скандала в прессе.

Приятнов стал сенатором 23 октября. Он был выдвинут на этот пост фракцией ЛДПР в Хабаровской краевой думе. За него проголосовало большинство депутатов. Предыдущий сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров покинул свой пост после 23 лет пребывания в Совете Федерации.