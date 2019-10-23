Матвиенко объявила об уходе из Совфеда трех сенаторов

Полномочия трех сенаторов прекращены, сообщила в ходе заседания Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко. Об этом говорится на сайте Совфеда.

Речь идет о бывшем заместителе генпрокурора России, сенаторе от Калмыкии Юрии Бирюкове, представителе в Совфеде от законодательного органа Республики Тыва, члене президиума ЦК «Единой России» Оксане Бурико и сенаторе Викторе Озерове. Он представлял Хабаровский край в законодательном органе с 1996 года и был председателем комитета Совета Федерации России по вопросам безопасности и обороны.

Как сообщает Законодательная дума Хабаровского края, новым сенатором вместо Озерова станет член ЛДПР Дмитрий Приятнов. Он досрочно сложит полномочия депутата Законодательной думы Хабаровского края.

Республику Тыва будет представлять Дина Оюн, а Калмыкию — Алексей Орлов.

Ранее РБК сообщал, что после региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.