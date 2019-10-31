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«Яндекс» назвал популярные продукты для заготовок на зиму

Самыми популярными продуктами россиян для домашних заготовок на зиму стали помидоры, огурцы, кабачки, перец и баклажаны. Об этом говорится в исследовании компании «Яндекс», основанном на анализе запросов.

Согласно результатам исследования, интерес россиян к домашним заготовкам на зиму снизился на 7% по сравнению с прошлым годом. Менее всего консервированием интересуются на Кавказе, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В других регионах России показатель выше. Лидерами стали Тамбовская и Липецкая области, а также Мордовия.

В пятерку наиболее популярных продуктов для заготовок на зиму вошли помидор, огурец, кабачок, перец и баклажан. Следом идут яблоки, морковь, смородина, капуста и сливы.

Так, судя по количеству запросов, слив, малины, опят, смородины, баклажанов и огурцов в этом году заготовили меньше, чем в прошлом, зато вырос интерес россиян к помидорам, перцу и яблокам.

Также в некоторых регионах россияне консервируют не характерные для большей части страны продукты. Так, жители Владивостока и Хабаровска заготавливают на зиму папоротник, а в Ижевске готовят варенье из терна.

В середине октября ВЦИОМ назвал самые популярные продукты для консервации. Среди них были помидоры — 73%, огурцы — 70%, капуста — 32% респондентов, ягоды — 24%, перец — 23%, яблоки — 22%, кабачки — 22%, морковь — 16%. Социологи уточнили, что домашние заготовки делают в 85% российских семей.
 

Теги: «Яндекс», продукты, домашние заготовки, зима
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