«Яндекс» назвал популярные продукты для заготовок на зиму

Самыми популярными продуктами россиян для домашних заготовок на зиму стали помидоры, огурцы, кабачки, перец и баклажаны. Об этом говорится в исследовании компании «Яндекс», основанном на анализе запросов.

Согласно результатам исследования, интерес россиян к домашним заготовкам на зиму снизился на 7% по сравнению с прошлым годом. Менее всего консервированием интересуются на Кавказе, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В других регионах России показатель выше. Лидерами стали Тамбовская и Липецкая области, а также Мордовия.

В пятерку наиболее популярных продуктов для заготовок на зиму вошли помидор, огурец, кабачок, перец и баклажан. Следом идут яблоки, морковь, смородина, капуста и сливы.

Так, судя по количеству запросов, слив, малины, опят, смородины, баклажанов и огурцов в этом году заготовили меньше, чем в прошлом, зато вырос интерес россиян к помидорам, перцу и яблокам.

Также в некоторых регионах россияне консервируют не характерные для большей части страны продукты. Так, жители Владивостока и Хабаровска заготавливают на зиму папоротник, а в Ижевске готовят варенье из терна.