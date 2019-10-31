В Ростовской области полицейский ранил подростка

При преследовании автомобиля сотрудники полиции ранили 12-летнего подростка, сообщает официальный сайт УМВД по Ростовской области.

В ведомстве уточняют, что ГИБДД преследовала автомобиль ВАЗ 21099, который превысил скорость. На требование полиции водитель не остановился и попытался скрыться. Применение табельного оружия ведомство объясняет потенциальной опасностью. После нескольких предупредительных выстрелов в воздух водитель не остановился, а сотрудник ГИБДД начал стрелять в направлении колес.

В машине вместе с водителем находились пять человек в возрасте от 12 до 25 лет, в том числе двое несовершеннолетних. Ранение получил 12-летний подросток, он был передан сотрудникам медицинской службы.

По факту произошедшего назначена служебная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

В апреле в Санкт-Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав. Он игнорировал требование полиции и пытался уехать, однако полицейские применили табельное оружие и пробили три колеса автобуса. Заехав во двор, мужчина бросил микроавтобус и скрылся, но полиция задержала его по горячим следам.