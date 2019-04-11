В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав

Сотрудник полиции выстрелил несколько по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, поступившем в распоряжение РБК.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду вечером. На перекрестке улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта на красный сигнал светофора остановились машина ДПС, иномарка и микроавтобус Hyundai. Водитель иномарки попросил полицейских о помощи, сообщив, что водитель микроавтобуса недавно попал в ДТП с его автомобилем. Инспектор вышел из машины, подошел к водителю Hyundai и потребовал выйти из машины и предъявить документы. Однако водитель микроавтобуса проигнорировал требование полиции и попытался уехать.

«Сотрудник ДПС, в соответствии с законом «О полиции», для остановки правонарушителя применил табельное оружие и пробил три колеса микроавтобуса», — говорится в сообщении.

В свою очередь, полицейский достал табельное оружие и прострелил микроавтобусу три колеса.

Несмотря на это, нарушитель попытался уйти от погони. Заехав во двор, он бросил микроавтобус и скрылся. Однако полиция смогла задержать нарушителя по «горячим следам». Им оказался 35-летний мужчина, у которого отсутствовали водительские права. Полиция намерена принять в отношении задержанного меры в соответствии с законодательством РФ.