В регионах объяснили данные Росстата о плохом качестве дорог

В российских регионах отреагировали на данные Росстата о качестве автомобильных дорог в стране на конец 2018 года. Накануне стал известен рейтинг соответствия дорог требованиям, который составило ведомство.

Как заявили РБК в минтрансе Республики Марий Эл, которая оказалась на последнем месте по соответствию дорог нормативам, к нынешнему положению привело длительное недофинансирование отрасли.

«До 2017 года объем выполняемых ремонтных работ составлял не более 10 км в год, а в отдельные периоды данный показатель равнялся нулю», — сообщили в пресс-службе министерства. В период с 2017 по 2019 год в регионе уже отремонтировано около 193 км дорог. Нормативу на конец этого года должно соответствовать 5,16% от общей протяженности магистралей, утверждают в министерстве. Всего до конца 2024 года в Марий Эл планируют отремонтировать 1015 км автомобильных дорог и довести нормативность до 35%. В рейтинге Росстата было указано, что нормативам сейчас соответствуют лишь 1,4% дорог.

В ответе министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области РБК количество дорог, соответствующих нормативу, оценили еще ниже, чем в Росстате, — 9%.

Причиной в министерстве также назвали недостаточное финансирование и гораздо большую по протяженности по сравнению с соседними регионами дорожную сеть. Чтобы привести в нормальное состояние все автомагистрали региона, нужно капитально отремонтировать 5111 км дорог на сумму 151,7 млрд руб., сообщили в ведомстве.