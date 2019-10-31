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В регионах объяснили данные Росстата о плохом качестве дорог

В российских регионах отреагировали на данные Росстата о качестве автомобильных дорог в стране на конец 2018 года. Накануне стал известен рейтинг соответствия дорог требованиям, который составило ведомство.

Как заявили РБК в минтрансе Республики Марий Эл, которая оказалась на последнем месте по соответствию дорог нормативам, к нынешнему положению привело длительное недофинансирование отрасли.

«До 2017 года объем выполняемых ремонтных работ составлял не более 10 км в год, а в отдельные периоды данный показатель равнялся нулю», — сообщили в пресс-службе министерства. В период с 2017 по 2019 год в регионе уже отремонтировано около 193 км дорог. Нормативу на конец этого года должно соответствовать 5,16% от общей протяженности магистралей, утверждают в министерстве. Всего до конца 2024 года в Марий Эл планируют отремонтировать 1015 км автомобильных дорог и довести нормативность до 35%. В рейтинге Росстата было указано, что нормативам сейчас соответствуют лишь 1,4% дорог.

В ответе министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области РБК количество дорог, соответствующих нормативу, оценили еще ниже, чем в Росстате, — 9%.

Причиной в министерстве также назвали недостаточное финансирование и гораздо большую по протяженности по сравнению с соседними регионами дорожную сеть. Чтобы привести в нормальное состояние все автомагистрали региона, нужно капитально отремонтировать 5111 км дорог на сумму 151,7 млрд руб., сообщили в ведомстве.

С 2017 года по настоящее время в Саратовской области отремонтировано более 755 км дорог. Их нормативность, по прогнозам регионального минтранса, к концу 2019-го должна превысить 14%, а к 2024 году — 25%.

В департаменте внутренней и информационной политики правительства Магаданской области (она заняла в отчете Росстата пятое место с конца с показателем в 17%) РБК заявили, что проведенные летом 2019 года исследования показали, что нормативам отвечает 20,3% автодорог.

«Связано это с нехваткой финансирования из федерального бюджета и дефицитом регионального дорожного фонда, объем которого составляет около 800 млн руб. ежегодно», — сказано в ответе.

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Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами

30 октября Росстат опубликовал статистику качества дорог в регионах по уровню их соответствия нормативам. Хуже всего ситуация в Республике Марий Эл (1,4% от всей протяженности дорожной сети отвечает нормам), Саратовской области (9,9%), Республике Калмыкия (11,8%), Архангельской области (15,4%) и Магаданской области (17%).

В тройку лидеров по качеству дорог вошли Москва (97%), Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%) и Ставропольский край (74,9%).

Теги: дороги, Росстат, дорожный ремонт, новости РБК
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