Росстат назвал регионы России с самыми плохими дорогами

Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах автомобильные дороги больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года. Данные опубликованы на сайте государственной статистики.

Меньше всего нормативам дороги соответствуют в Республике Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Республике Калмыкия (11,8%), Архангельской области (15,4%), Магаданской области (17%), Республике Алтай (19,4%), Костромской области (19,9%), Республике Крым (21,1%) и Рязанской области (22%).

В 2018 году большинство самых качественных дорог приходилось на Москву (97%), Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), Ставропольский край (74,9%), Красноярский край (71,4%) и Республику Ингушетия (70,4%).

За ними следуют Воронежская область, Республика Хакасия, Краснодарский край, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Пензенская область, Московская область, Белгородская область и Чукотский автономный округ. Их показатели составили в пределах 60-70%.