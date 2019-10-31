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Появилось видео с места ДТП с крымским чиновником в Подмосковье

В Сети появилось видео смертельного ДТП в Подмосковье с участием первого замминистра здравоохранения Крыма Валентина Савченко. Видеозапись разместил «Крыминформ» на своей странице в Twitter.

На кадрах видно, как белый автомобиль лежит на боку. Рядом с ним стоят полицейские машины.

Ранее стало известно, что автомобиль Land Cruiser Prado 150 въехал в отбойник на 19-м км платной трассы М-11 в Подмосковье, после чего перевернулся. В результате Савченко и глава управления стратегического развития минздрава Крыма Илья Турчиненко пострадали. Еще один пассажир — директор информационно-аналитического медицинского центра Крыма Иван Сагайдак — погиб до приезда скорой помощи.

После аварии завели дело по ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги: видео, ДТП, чиновник, Крым, Подмосковье
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