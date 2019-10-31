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Один человек погиб в ДТП с первым замминистра здравоохранения Крыма

В Подмосковье автомобиль с первым замминистра здравоохранения Крыма Валентином Савченко за рулем врезался в отбойник, в результате аварии один человек погиб, еще два, в том числе водитель, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Республике Крым, передает «Регион Online».

Автомобиль Land Cruiser Prado 150 врезался в отбойник на 19-м км платной трассы М-11 при подъезде к Москве, после чего перевернулся. Сам Савченко и его пассажир — глава управления стратегического развития республиканского минздрава Илья Турчиненко — получили травмы. В результате аварии погиб директор республиканского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак. Мужчина скончался до приезда скорой, сообщили в Госавтоинспекции.

По факту аварии в отношении Савченко возбудили уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

30 октября в Подмосковье столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате ДТП погибли пять человек. По информации областного управления МВД, авария могла случиться из-за гололеда — автомобиль был на летней резине.

Теги: ДТП, погибшие, Московская область
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