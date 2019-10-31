Абэ дважды за неделю извинился после отставки министра из-за скандала

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ второй раз за неделю извинился за отставку министра — на этот раз пост покинул министр юстиции Кацуюки Каваи, передает телеканал NHK.

Японский лидер признал, что не снимает с себя ответственность за назначение Каваи, и принес извинения, пообещав вернуть доверие народа. Планируется, что новым главой Министерства юстиции станет Масако Мори, член верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии. Ранее она занимала пост министра по вопросам снижения рождаемости.

Отставка министра прошла на фоне скандала, вызванного публикацией СМИ. По данным еженедельника Shukan Bunshun, жена министра Анри Каваи платила сотрудникам избирательного штаба двойные пособия, превышая установленный законом лимит. Она стала депутатом верхней палаты парламента от правящей партии в июле. Супругов также уличили в подкупе избирателей: как писал еженедельник, жителям своих округов они дарили продукты.

Каваи — второй член кабинета министров Японии, ушедший в отставку за минувшую неделю. 25 октября свой пост покинул министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара. Он подал в отставку на фоне скандала с подкупом избирателей, который также произошел после публикации статьи Shukan Bunshun. В ней сообщалось, что секретарь министра передал семье одного из его сторонников 20 тыс. иен ($185). Помимо этого, он многие годы подкупал избирателей дынями, морепродуктами и другими вещами.