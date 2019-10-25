Куратор связей с Россией в кабмине Японии уволился из-за истории с дынями

В Японии министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара подал в отставку на фоне скандала с подкупом избирателе. Об этом сообщает Japan Times.

Скандал произошел после того, как еженедельник Shukan Bunshun опубликовал материал, где говорилось, что секретарь министра передал семье одного из его сторонников взятку в 20 тыс. йен ($185). Кроме того, он в течение многих лет дарил избирателям в качестве подкупа дыни и морепродукты.

Как отмечает Japan Times, Сугавара был назначен на должность всего месяц назад. Он также курирует развитие экономических отношений с Россией.

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