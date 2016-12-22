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Жилищно-коммунальные услуги в 2019 году подорожают в Москве на 6,5%
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Жилищно-коммунальные услуги в 2019 году подорожают в Москве на 6,5%
Бизнес, 20:43
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Жилищно-коммунальные услуги в 2019 году подорожают в Москве на 6,5%
Правительство утвердило региональные индексы повышения тарифов на коммунальные услуги в 2019 году. Больше всего — на 4,8% — тарифы с июля 2019 года вырастут в Москве, за весь следующий год услуги ЖКХ в столице подорожают на 6,5%
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Правительство утвердило индексацию тарифов на коммунальные услуги на 2019 год, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Как уже сообщалось, тарифы будут повышены два раза: в январе плата вырастет на 1,7% из-за увеличения ставки НДС с 18 до 20%, второй раз повышение состоится 1 июля примерно на 2,4%.

Тарифы, как следует из распоряжения правительства, во второй раз вырастут не равномерно, а в зависимости от региона. Больше всего плата вырастет в Москве (4,8%), Петербурге (4,5%), Чечне (4%), Дагестане (3,8%), Московской (3,6%) и Тульской (3,5%) областях. В этих регионах общее повышение за год составит 5,2–6,5%.

В большинстве регионов повышение тарифов в июле 2019 года будет минимальным — на 2%.

Уровень повышения тарифов все равно ниже инфляции, констатирует руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. «Например, в Москве, раньше Мосводоканал работал без субсидий, а сейчас ему нужны субсидии, — рассуждает эксперт. — И думаю, в других регионах похожая ситуация с недостатком инвестиций, так что потребность в повышении тарифов действительно есть».

В постановлении не указано, как изменятся тарифы в Крыму и Севастополе. В Минэкономразвития объяснили, что для тарифов ЖКХ в этих субъектах предусмотрено отдельное регулирование.

До сих пор тарифы повышались каждый год только один раз — 1 июля. На этот раз с рекомендацией учесть с 1 января повышение ставки НДС в тарифах на коммунальные услуги выступило Минэкономразвития. По подсчетам министерства, если этого не сделать, то расходы коммунального комплекса выросли бы на 16 млрд руб.

В 2017 году на оплату жилищно-коммунальных услуг россияне тратили в среднем 8% дохода, сообщали ранее специалисты Центра стратегических разработок.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: ЖКХ , тарифы
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