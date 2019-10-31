В Бурятии загорелся торговый центр

В Тарбагатайском районе Бурятии произошел пожар, сообщили в республиканском главке МЧС. По данным «Восток Телеинформ», загорелся торговый центр «Николаевский» неподалеку от Улан-Удэ.

Пожар в административном здании в поселке Нижний Саянтуй произошел утром, в 5:23 (00:23 мск) сообщение о нем поступило в ведомство. Когда на место прибыли первые пожарные, в торговом центре горели мансарда и котельная. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м, ему присвоили третий уровень сложности. Как позже сообщили в МЧС «РИА Новости», пожар удалось потушить.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 38 человек и 11 единиц техники. Причина возгорания выясняется.

30 октября в селе Никольском Красноярского края из-за пожаров в регионе загорелся коровник на площади 1,5 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 58 коров, в результате происшествия никто не пострадал.

