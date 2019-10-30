Путин сообщил о планах России поддержать христиан на Ближнем Востоке

Россия обеспокоена положением христиан на Ближнем Востоке и намерена их поддержать, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Его слова передает корреспондент РБК.

«Всем известно, что Ближний Восток — это колыбель христианства, тем не менее, сейчас мы наблюдаем очень тяжелое положение, в котором оказались христиане в регионе», — сказал президент. По его словам, их убивают, насилуют и грабят.

Путин также заявил, что Россия обязана поддержать христиан на Ближнем Востоке. «Им надо помочь сохраниться и восстановить свои приходы», — пояснил президент. По его словам, обсудить эти проблемы он планирует на встрече с иерархами ближневосточных христианских церквей.

Ранее в среду Путин прибыл в Венгрию для проведения переговоров с премьер-министром страны Виктором Орбаном. В Будапеште Путин также должен встретиться с руководителями христианских церквей Ближнего Востока и посетить штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.