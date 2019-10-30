Норвегия объяснила операцию российских подлодок важностью порта Мурманска

Властей Норвегии проинформировали об операции, проводимой российскими подлодками. Об этом сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг, передает NRK.

С помощью операции Россия пытается продемонстрировать свою военную мощь, считает она. «Это показывает, что у России есть мощные военные силы, в том числе и на море», — сказала премьер-министр. По ее мнению, «для русских важно обеспечить безопасность морского пути в сторону Мурманска».

Ранее телеканал NRK со ссылкой на данные разведки Норвегии сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота участвуют в операции, целью которой является как можно дальше зайти в Баренцево и Норвежское моря, остаться незамеченными и «продемонстрировать угрозу восточному побережью США». По данным разведки, операция началась на прошлой неделе.

Как сообщил телеканал, норвежская разведка «в достаточной степени» контролирует передвижение российских подлодок. Так, удалось установить, что две подлодки находятся к западу от острова Медвежий (Бьернейа), две — к югу и востоку от этого острова, а еще две — в северной части Норвежского моря.

По данным NRK, операция продлится не менее 60 дней. Ее целью является преодоление линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией.

