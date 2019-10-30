Новак отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»

Россия удовлетворена выдачей Данией разрешения на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики России Александр Новак. Его слова передает корреспондент РБК.

«Мы удовлетворены этим решением, безусловно», — сказал Новак. По его словам, выдача решения сегодня означает, что проект соответствует всем экологическим и маршрутным требованиям. Новак добавил, что в принятии такого решения в ведомстве не сомневались.

Алексей Миллер, глава «Газпрома», отвечая на просьбу РБК прокомментировать ситуацию с выдачей Данией разрешения на прокладку газопровода, сообщил, что компания-оператор (Nord Stream 2 — РБК.) продолжит работы по проекту. «Мы говорили о том, что ожидаем разрешения. Они получены. Протяженность участка 147 км, эти работы могут быть выполнены за 5 недель», — сообщил он. По его словам, прокладка газопровода может быть завершена до конца 2019 года.

Ранее в среду сообщение о выдаче разрешения на прокладку газопровода «Северный поток-2» по континентальному шельфу страны опубликовало Датское энергетическое агентство. В агентстве отметили, что страна обязана выдавать разрешения на строительство транзитных трубопроводов в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву и с законом о континентальном шельфе власти Дании. При этом должны быть соблюдены экологические требования.