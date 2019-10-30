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Новак отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»

Россия удовлетворена выдачей Данией разрешения на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики России Александр Новак. Его слова передает корреспондент РБК.

«Мы удовлетворены этим решением, безусловно», — сказал Новак. По его словам, выдача решения сегодня означает, что проект соответствует всем экологическим и маршрутным требованиям. Новак добавил, что в принятии такого решения в ведомстве не сомневались.

Алексей Миллер, глава «Газпрома», отвечая на просьбу РБК прокомментировать ситуацию с выдачей Данией разрешения на прокладку газопровода, сообщил, что компания-оператор (Nord Stream 2 — РБК.) продолжит работы по проекту. «Мы говорили о том, что ожидаем разрешения. Они получены. Протяженность участка 147 км, эти работы могут быть выполнены за 5 недель», — сообщил он. По его словам, прокладка газопровода может быть завершена до конца 2019 года.

Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Ранее в среду сообщение о выдаче разрешения на прокладку газопровода «Северный поток-2» по континентальному шельфу страны опубликовало Датское энергетическое агентство. В агентстве отметили, что страна обязана выдавать разрешения на строительство транзитных трубопроводов в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву и с законом о континентальном шельфе власти Дании. При этом должны быть соблюдены экологические требования.

«Северный поток-2» — газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию, который должен пройти по дну Балтийского моря. Компания — оператор газопровода Nord Stream 2, подконтрольная «Газпрому», ждала разрешения на его прокладку в водах Дании 2,5 года — с апреля 2017 года. За этот период компания получила разрешения России, Германии, Финляндии и Швеции, через территории которых также будет проходить газопровод.

Теги: «Северный поток - 2», Дания, Минэнерго, Александр Новак
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