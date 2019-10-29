Ректор МГУ подарил Путину факсимиле рукописи пьесы о Минине и Пожарском

Ректор МГУ Виктор Садовничий подарил президенту России Владимиру Путину факсимиле рукописи пьесы ХIХ века о подвиге Минина и Пожарского, которая была написана для императора Александра I. Стенограмма со встречи ректора МГУ и президента России размещена на сайте Кремля.

По его словам, пьесу, которую написал «руководитель театральных студий при императоре Германии», в библиотеку университета передал Александр I после пожара 1812 года.

«Я сделал факсимиле. Хочу вам подарить», — сказал Садовничий, обращаясь к президенту. «Эта книга мне напоминает и то, что вы сделали в 90-е годы, объединив страну. Это гимн единству России, написанный немцем», — пояснил Садовничий. Он отметил, что подарок приурочен ко Дню народного единства.

Ректор МГУ добавил, что произведение является «гимном» Минину и Пожарскому, благодаря подвигу которых «Россия объединилась и пришли Романовы».

Путин поблагодарил Садовничего, пролистал книгу и отметил каллиграфический почерк автора произведения.