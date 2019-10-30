Два человека погибли в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Два человека погибли в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Два человека погибли в ДТП, которое произошло на 75-м километре Варшавского шоссе в сторону Московской области. Об этом сообщает Госавтоинспекции Москвы в Twitter.

По данным ГИБДД, авария произошла примерно в 15:20 мск, столкнулись три легковых автомобиля. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено. По факту случившегося проводится расследование.

Ранее, 12 октября, на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП никто не погиб, двоих пострадавших госпитализировали. Как сообщали РБК в департаменте ГОЧСиПБ, с места аварии с помощью санитарного вертолета был эвакуирован пассажир одного из пострадавших автомобилей.