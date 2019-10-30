На красной ветке московского метро из поезда высадили всех пассажиров

На красной ветке московского метро из поезда высадили всех пассажиров

На юго-западном участке Сокольнической (красной) линии московского метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.

Увеличение интервалов движения связано с полной высадкой пассажиров одного из поездов. «Состав отставлен для проверки, потребуется некоторое время, чтобы войти в график», — сказано в сообщении.

Утром 14 октября на Сокольнической ветке метро произошел сбой движения поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная». Несколько станций, включая «Тропарево», были закрыты на вход. Движение было восстановлено к 7:45.