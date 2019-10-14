На красной ветке московского метро остановлено движение между 8 станциями

На Сокольнической линии произошел сбой в движении поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная». Семь станций, включая «Тропарёво» закрылись на вход. К 7:40 движение восстановили, а входы на станции открыли

Фото: Александр Щербак / ТАСС

На Сокольнической линии произошел сбой в движении поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная». Несколько станций, включая «Тропарёво» закрылись на вход. Позже станцию открыли, но движения на участке «Коммунарка» — «Тропарёво» пока не возобновили

«На Сокольнической линии нет движения поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная», — сообщает официальный Twitter столичной подземки. О причинах остановки движения не говорится.

В более раннем сообщении сказано, что станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарёво» красной ветки были временно закрыты на вход.

Позже в Twitter метро сообщили, что движение до «Тропарёво» восстановили. Эту станцию также открыли для входа пассажиров, но поезда пока не ходят на участке между станциями «Коммунарка» и «Тропарёво».