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На красной ветке московского метро остановлено движение между 8 станциями
На Сокольнической линии произошел сбой в движении поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная». Семь станций, включая «Тропарёво» закрылись на вход. К 7:40 движение восстановили, а входы на станции открыли
Фото: Александр Щербак / ТАСС

На Сокольнической линии произошел сбой в движении поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная». Несколько станций, включая «Тропарёво» закрылись на вход. Позже станцию открыли, но движения на участке «Коммунарка» — «Тропарёво» пока не возобновили

«На Сокольнической линии нет движения поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная», — сообщает официальный Twitter столичной подземки. О причинах остановки движения не говорится.

В более раннем сообщении сказано, что станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарёво» красной ветки были временно закрыты на вход.

Позже в Twitter метро сообщили, что движение до «Тропарёво» восстановили. Эту станцию также открыли для входа пассажиров, но поезда пока не ходят на участке между станциями «Коммунарка» и «Тропарёво».

К 7:45 движение на Сокольнической линии восстановили. Станции «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево» и «Румянцево» также открыли.

Источник «Интефакса» сообщал, что в туннеле между станциями «Румянцево» и «Саларьево» из-за технической неисправности остановился поезд. Другой источник агентства сообщал, что движение от станции «Коммунарка» до станции «Юго-Западная» прервано в обе стороны. Для перевозки пассажиров выделили 20 компенсационных автобусов, по словам собеседника агентства.

Автор: Мария Бондаренко
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