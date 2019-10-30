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Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе

В Войковском районе Москвы школьник принес в учебное заведение травматический пистолет и выстрелил внутри здания. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

Отмечается, что в результате инцидента, который произошел 29 октября, никто не пострадал. Полицейские изъяли оружие у ученика. Как выяснилось, оно принадлежало его отцу. В отношении владельца пистолета составили протокол по факту административного правонарушения.

В департаменте образования Москвы со ссылкой на директора школы № 717 Екатерину Шарникову сообщили РБК детали случившегося. «29 октября учащийся 8 класса принес в школу пневматический пистолет, который принадлежит его отцу. Педагог незамедлительно изолировала ребенка и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате инцидента никто не пострадал», — рассказали в ведомстве. В школе проводится служебная проверка.

По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.

27 сентября в Красноярске в одной из школ ученик случайно выстрелил в девушку во время военно-спортивных игр. Пуля попала в мочку уха 16-летней школьницы.

Теги: пистолет, хулиганство, подросток, новости РБК
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