В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять автомобилей

В Новой Москве на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха столкнулись пять автомобилей, сообщает Госавтоинспекция Москвы на странице в Twitter.

В заявлении сказано, что врачи скорой помощи осматривают троих человек. В пресс-службе столичного управления ГИБДД РБК сообщили, что двое пострадавших были госпитализированы. Там также добавили, что движение на участке дороги, где произошла авария, было частично перекрыто. Оно будет восстановлено «по окончании регламентных мероприятий и по оформлению ДТП».

Как сообщили РБК в департаменте ГОЧСиПБ, с места аварии с помощью санитарного вертолета был эвакуирован пассажир одного их пострадавших автомобилей. «До больницы его сопровождает авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя состояние пострадавшего», — добавили в пресс-службе. В департаменте со ссылкой на очевидцев утверждают, что авария произошла на съезде с Варшавского шоссе на Бунчиху.

На прошлой неделе, 8 октября, во Всеволожском районе под Санкт-Петербургом произошло ДТП, в котором погибли три человека. По информации УГИБДД по региону, грузовой Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi. В результате погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля.