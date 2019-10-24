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Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш»

Мэрия Москвы не согласовала «Русский марш» в Люблино и предложила отказаться от проведения мероприятия. Об этом РБК рассказали в оргкомитете акции.

В оргкомитете сообщили, что будут продолжать переговоры со столичными властями. Также был подан иск в суд, чтобы обжаловать отказ. Рассмотрение назначено на 28 октября в Пресненском районном суде.

Отмечается, что это первый за 11 лет случай отказа в «Русском марше».

РБК направил запрос в пресс-службу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Фотогалерея 
На юго-востоке Москвы состоялся «Русский марш». Фоторепортаж

24 января один из организаторов акции Юрий Горский сообщил, что был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Ранее он покинул Россию, когда узнал, что против него может быть возбуждено уголовное дело по статье «Экстремизм». Горский попросил убежища в Литве.

Ежегодная акция «Русский марш» проводится 4 ноября и приурочена ко Дню народного единства. Она проходит не только в Москве, но и в других городах России. В акции принимают участие члены националистических движений. Обычно марши в Москве собирают несколько сот человек.

Теги: Русский марш, Москва, мэрия, новости РБК
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В Люблино прошел «Русский марш»
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Организатор «Русских маршей» заявил о попадании в международный розыск
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