Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш»

Мэрия Москвы не согласовала «Русский марш» в Люблино и предложила отказаться от проведения мероприятия. Об этом РБК рассказали в оргкомитете акции.

В оргкомитете сообщили, что будут продолжать переговоры со столичными властями. Также был подан иск в суд, чтобы обжаловать отказ. Рассмотрение назначено на 28 октября в Пресненском районном суде.

Отмечается, что это первый за 11 лет случай отказа в «Русском марше».

РБК направил запрос в пресс-службу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.