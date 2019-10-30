Фадеев ответил на вопрос об авторских после расторжения контрактов

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в разговоре с РБК завил, что будет получать выплаты за авторские права после расторжения контрактов с артистами его лейбла MALFA. При этом, все артисты получили право на исполнение его песен.

«Если вы имеете в виду буду ли я получать авторские, то тут все логично. Если я остаюсь автором песен, то буду получать авторские. Тут нет разницы — есть у меня артисты или нет, авторские я все равно получаю. А они будут зарабатывать на гастролях», — рассказал Фадеев. Он добавил, что все права на песни отдал артистам.

В среду, 30 октября, Фадеев заявил, что лейбл MALFA, руководителем которого он является, расторг контракты со всеми артистами. «Мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование на всю охрану авторских прав», — сказал Фадеев, отметив, что исключение составлю только два певца, с которыми сейчас ведутся судебные споры.

Продюсер объяснил, что такие кардинальные изменения позволят лейблу превратиться из компании масс-маркета, в «очень емкую компанию с ограниченным входом». Теперь MALFA планирует работать с одним-двумя артистами в год, что, по мнению Фадеева, позволит производить лучший продукт.