Симоньян отказалась отвечать на вопрос об интервью с Петровым и Бошировым

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на вопрос Ксении Собчак об интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон считает причастными к отравлению Скрипалей. Видео их беседы опубликовано на YouTube-канале Собчак.

Ведущая напомнила, что после интервью обсуждались различные предположения: что оно было сделано не в кабинете Симоньян, а также есть версия, что это снималось отдельно. Главред RT назвала эти предположения «бредом» и пояснила, что «киношное интервью» не планировалось, а Петров и Боширов просили, чтобы присутствовало как можно меньше людей.

«У меня был свой рациональный вопрос, когда я на это смотрела, потому что было понятно, что они парни с iPhone, современные сорокалетние мужики...» — сказала Собчак. После этого Симоньян прервала ее и заявила, что ведущая идет по вопросам, которых, как ей говорили, не будет. Главред RT пояснила, что для ответа на эти вопросы, ей надо пересмотреть интервью.

«Я сейчас просто встану и уйду, потому что ты меня обманываешь», — сказала Симоньян. Этих вопросов не было в согласованном списке, пояснила журналистка.

Интервью Симоньян с Петровым и Бошировым вышло в сентябре прошлого года. В интервью мужчины рассказали о туристической поездке в Великобританию и заявили о своей непричастности к отравлению Сергея Скрипаля.