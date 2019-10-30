Общество , 30 окт, 15:39
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В сгоревшем доме в Ленинградской области обнаружили тела четырех человек
В Ленинградской области после пожара в частном доме обнаружены тела четырех человек, сообщает Следственное управление СК по Ленинградской области. Среди погибших есть дети, сообщает ведомство, не уточняя их число.
Пожар произошел 30 октября 2019 года в частном жилом доме в поселке Васкелово Всеволожского района. Правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства происшествия.
МЧС по Ленинградской области ранее сообщало, что сигнал о пожаре поступил в 06:10 по местному времени. Горел дом на площади 30 кв. м. В 07:21 пожар ликвидировали.
27 октября в Рязанской области сгорел жилой дом. Во время разбора завалов в нем обнаружили тела трех детей. По факту пожара возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).