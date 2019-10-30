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Курс доллара на 31 октября USD ЦБ: 63,87 (+0,04)

Курс евро на 31 октября EUR ЦБ: 71,01 (+0,23)

Сына высокопоставленного чиновника из Тувы задержали из-за сбыта гашиша

Группа компаний ПИК опровергла спор Гордеева с искусствоведом на $1 млн

СМИ узнали о деле против бросившего кошку в полицейского мужчины

Mail.Ru Group — об облачном рынке на пороге 2020 года

Границы возможного: чем искусственный интеллект отличается от аналитика

Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса в Израиль из-за дебоша

Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

Минфин предложил ограничить чиновников в расходах на планшеты и ноутбуки

Фадеев ответил на вопрос об авторских после расторжения контрактов

Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии

В Москве начали выдачу незарегистрированного лекарства от судорог

В сгоревшем доме в Ленинградской области обнаружили тела четырех человек

Битва дизайнеров: делаем ремонт в квартире успешного холостяка

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»