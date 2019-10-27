В сгоревшем доме в Рязанской области обнаружили тела трех детей

В Рязанской области произошел пожар в жилом доме, после возгорания в нем обнаружили тела трех детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 27 октября в селе Сановка Шиловского района области. Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, горел деревянный дом, площадь возгорания составила 100 кв. м. После того как пожар был потушен, в доме нашли трех погибших — двух девочек 2015 и 2019 года рождения и мальчика 2018 года рождения.

По факту пожара возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сейчас проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины возгорания и смерти детей.

19 октября в жилом многоквартирном доме в городе Ростове Ярославской области произошел пожар. В результате возгорания погибли семь человек, в том числе пять детей.