В Красноярске школьник случайно выстрелил в девушку

В одной из школ Красноярска школьник случайно выстрелил в девушку во время военно-спортивных игр, сообщили РБК в дежурной части полиции города.

Сообщение об инциденте поступило 27 сентября. «Во время проверки полицейские установили, что во время так называемых военно-спортивных игр, ученики производили выстрелы из пневматического оружия. Один из учеников случайно попал в девушку пулькой» — сказали в ведомстве.

Пострадавшей оказалась 16-летняя школьница. Пуля попала в мочку уха девушки. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

18 сентября в Омске женщина во время селфи случайно выстрелила себе в голову из пневматического пистолета. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали.