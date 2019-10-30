Fiat Chrysler объявила о переговорах о слиянии с Peugeot

Fiat Chrysler объявила о переговорах о слиянии с Peugeot

Peugeot и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведут переговоры о слиянии, сообщает официальный сайт FCA. Целью переговоров является создание «одной из ведущих в мире автомобильных компаний», говорится в сообщении. О деталях потенциальной сделки данных нет.

Ранее о переговорах со ссылкой на источники сообщала газета Wall Street Journal.

По версии издания, возглавить объединенную компанию может гендиректор PSA Карлос Таварес, а председатель совета директоров Fiat Chrysler Джон Элканн может стать главой совета создаваемой компании. Если объединение состоится, то новая компания займет четвертое место в мировом рейтинге по количеству проданных автомобилей, обогнав General Motors Co., отмечает WSJ.

В июне Fiat Chrysler отказался от объединения с конкурентом Peugeot Renault. Сделка не сложилась, потому что Fiat Chrysler не удалось заручиться полной поддержкой французского правительства и японского партнера Renault по альянсу — Nissan Motor Co. По данным Bloomberg, именно противоречия с японцами стали причиной того, что французское правительство затормозило развитие сделки.