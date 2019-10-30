Вылетевший из Москвы в таджикский Куляб самолет вынужденно сел в Ташкенте

Вылетевший из Москвы в таджикский Куляб самолет вынужденно сел в Ташкенте

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Куляб (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

Лайнер должен был приземлиться в Кулябе в 07:20 (05:20 мск), однако из-за сильного тумана в аэропорту назначения сел в Узбекистане в 08:11 (06:11 мск). По словам собеседника агентства, А321 отбуксировали на запасную полосу.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» РБК подтвердили, что самолет, направлявшийся из Москвы в таджикский Куляб, вынужденно сел в Ташкенте. По данным представителя перевозчика, на борту была обнаружена техническая неисправность, всего в самолете находились 183 пассажира.

«Технические специалисты устраняют поломку, после устранения самолет вылетит в пункт назначения. На время ожидания авиакомпания предоставила питание и напитки», — уточнил собеседник РБК.

Ранее, 25 октября, самолет авиакомпании AzurAir, летевший из турецкой Антальи в Оренбург, вынужденно сел в Самаре из-за плохой погоды в аэропорту назначения. На борту лайнера находились 215 пассажиров.