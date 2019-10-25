Самолет из Антальи вынужденно сел в Самаре из-за непогоды

Самолет из Антальи вынужденно сел в Самаре из-за непогоды

Лайнер авиакомпании AzurAir, летевший из Антальи в Оренбург, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Самары Курумоч из-за плохой погоды в аэропорту назначения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Кубышевской транспортной прокуратуры.

Из-за непогоды накануне, 24 октября, самолет рейса ZF-5696 в 23:30 (22:30 мск) вынужденно сел на запасном аэродроме в Самаре из-за непогоды в Оренбурге. На борту лайнера находились 215 пассажиров.

В Курумоче их обеспечили едой и напитками. 93 человека разместили в гостинице, часть пассажиров решила добираться до Оренбурга на другом виде транспорта, добавили в пресс-службе.

Лайнер вновь вылетел в Оренбург в 11:00 (10:00 мск) 25 октября.

В начале октября самолет авиакомпании «ИрАэро», следовавший из Иркутска в Нерюнгри, приземлился в Якутске из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. На борту находились 67 пассажиров, спустя почти 3,5 часа лайнер продолжил полет.