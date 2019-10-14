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В Филадельфии при стрельбе на улице пострадали шесть человек

Не менее шести человек, включая 14-летнего подростка, пострадали при стрельбе на улице в американской Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщают газета The Philadephia Inquirer и телеканал NBC.

Пострадавших госпитализировали, четверо раненных находятся в стабильном состоянии, двоим проводят операцию. Подростка, по данным полиции, ранили в руку.

Неизвестный открыл стрельбу на перекрестке около 17:24 по местному времени. Полиция предполагает, что он мог стрелять из автомобиля. NBC отмечает, что пока никого не задержали. Полиция изучает записи с камер наблюдения.

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Полиция Флориды обнаружила пострадавшего при возможной стрельбе в ТЦ

Ранее в городе Бока-Ратон штата Флорида полиция начала проверку сообщений о стрельбе в торговом центре. Правоохранительные органы не обнаружили стрелка и не нашли оружия в ТЦ, однако сообщали, что у одного человека было, вероятно, огнестрельное ранение.

Позже полицейские опровергли эту информацию, отметив, что травму мужчина получил из-за удара дверью при эвакуации. Происшествие по-прежнему расследуется, так как источник шума, согласно заявлению, остается неясным.

Теги: США, стрельба, Филадельфия, пострадавшие
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