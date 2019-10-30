Крым стал самым популярным местом черноморского отдыха в начале ноября

Курорты Крыма возглавили рейтинг самых популярных мест отдыха у Черного моря в России в начале ноября. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru

В число самых популярных черноморских курортов вошли Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория, Саки, Судак, Керчь и Севастополь в Крыму, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае. Рейтинг составлен на основе данных о бронировании жилья.

По данным портала, туристы потратят на аренду жилья от 567 до 2,7 тыс. руб. в сутки. Самый дешевый отдых на ноябрьские праздники пришелся на Анапу и Евпаторий — по 858 и 657 руб. в сутки соответственно. Наиболее дорогое жилье в Керчи и Ялте — 2695 руб. и 2257 руб. соответственно. Дольше всего туристы намерены отдыхать в Анапе — в среднем 24 дня.

Ранее в октябре Lonely Planet назвал десять лучших мест для путешествий в 2020 году. В тройку лидеров вошли Королевство Бутан, Англия и Северная Македония.