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Lonely Planet назвал топ-10 мест для путешествий в 2020 году

Названы десять лучших мест для путешествий в 2020 году по версии туристического портала Lonely Panet.

Лидером в рейтинге стало Королевство Бутан. Особенностью этого направления является «возможность гулять по незамусоренным горным тропам в компании людей, чьи буддийские верования находятся в уникальной гармонии с окружающей средой». Отмечается, что уже в будущем году Бутан перейдет на полное органическое производство, что позволит ему стать «еще красивее».

Второе место в списке заняла Англия, где, по мнению экспертов, туристы смогут насладиться живописными видами на самой длинной береговой тропе в Европе,  протяженность которой составит почти 3 тыс. миль.

Тройку лидеров замыкает Северная Македония, которую ожидает масштабный ребрендинг в связи с ее переименованием. Портал также советует туристам испытать новую пешеходную тропу — High Skardus Trail протяженностью 495 км, маршрут которой охватывает территории Албании, Косово и Македонии и рассчитан примерно на 20 дней пути.

Также в рекомендуемый список направлений попали нидерландский остров Аруба в Карибском море, королевство Эсватини (бывший Свазиленд) на юге Африки, Коста-Рика, Голландия, Либерия, Марокко и Уругвай. 

Теги: путешествия, туризм
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