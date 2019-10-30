Трутнев выступил против «плоских» авиатарифов для вахтовиков

«Плоские» тарифы на авиаперелеты не должны действовать для вахтовых рабочих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полномочного представителя президента в Дальневосточном округе Юрия Трутнева.

«Я считаю, что «плоские» тарифы не должны предоставляться для работников предприятий, летающих вахтовым методом. Если надо какое-то количество работников ввозить, возите за свой счет. Тут мы вам не товарищи», — сообщил Трутнев.

Правительство, по словам полпреда, заинтересовано в том, чтобы работу на местах давали местным жителям.

Ранее «Аэрофлот» объявлял об открытии ежедневных рейсов из Москвы в Южно-Сахалинск с 27 октября. Билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, программа «плоских» тарифов на эти рейсы не распространяется. Власти Сахалинской области самостоятельно планируют разработать механизм субсидирования билетов на рейсы авиакомпании для жителей региона.

При этом «Аэрофлот» продает авиабилеты в рамках программы «плоских» тарифов по некоторым другим направлениям. Билет по данному тарифу в экономический класс обслуживания может приобрести любой пассажир без ограничений. «Плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы в некоторые города Дальнего Востока, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.