Пилота оштрафовали за пролет на вертолете над Саяно-Шушенской ГЭС

Пилота оштрафовали за пролет на вертолете над Саяно-Шушенской ГЭС

Жителя Санкт-Петербурга привлекли к административной ответственности за пролет на вертолете над Саяно-Шушенской ГЭС, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что 13 июля житель Петербурга во время полета в частных целях на вертолете Robinson R-44 по территории Хакасии отклонился от согласованного с органами аэронавигации маршрута. В итоге он пролетел над Саяно-Шушенской ГЭС.

«Тем самым мужчина нарушил требования Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, а также приказа Минтранса России «Об установлении запретных зон», — говорится в сообщении. В соответствии с законом, полеты над гидроэлектростанцией запрещены.

Пилот был привлечен к административной ответственности, его оштрафовали на 2 тыс. руб.

В октябре Минэнерго предложило ввести уголовную и административную ответственность за несанкционированные полеты беспилотных летательных аппаратов над объектами ТЭК.