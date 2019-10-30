Три человека пострадали в столкновении Toyota и бензовоза под Кингисеппом

Три человека пострадали в столкновении Toyota и бензовоза под Кингисеппом

В Ленинградской области внедорожник Toyota столкнулся с бензовозом, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась накануне вечером на 245 километре автодороги «Псков — Гдов — Кингисепп — Краколье». Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado врезался в топливозаправщик «НефАЗ».

«В результате ДТП пострадал водитель Toyota и два его пассажира», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Кингисеппскую межрайонную больницу им. Прохорова. Дорожная полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Ранее в октябре на трассе в Кингисеппском районе столкнулись автобус и пять автомобилей. В результате аварии один человек погиб, трое были госпитализированы. Авария произошла на 16-м километре магистрали А-180 недалеко от морского порта Усть-Луга.

